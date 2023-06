Sigilli ai capitali dell’Eurallumina, rilancio a rischio? 

Sigilli al capitale sociale dell’Eurallumina: arrivano fino al Sulcis gli effetti della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e delle conseguenti sanzioni decise su attività russe

Congelati

Che l’Eurallumina di Portovesme fosse già all’attenzione degli organi competenti per la sua proprietà russa era noto dall’inizio della guerra ma, ai primi di maggio, il Comitato di sicurezza finanziaria (un organo del Ministero delle Finanze che, tra le altre attività monitora le attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) avrebbe deciso di congelare il capitale sociale dell’Eurallumina, 15,5 milioni di euro, perché sarebbe considerata collegata all’oligarca russo Oleg Deripaska, anche se le quote azionarie dell’Eurallumina sono detenute da una società cipriota che fa capo alla Rusal. Cosa succederà a questo punto alla raffineria di allumina, ferma dal 2009 e al centro di un piano di rilancio da circa 300 milioni di euro? Nei mesi scorsi ville e yacht congelati dalle sanzioni agli oligarchi russi sono finiti nella gestione del Demanio, potrebbe succedere lo stesso per la fabbrica di Portovesme che conta un centinaio di dipendenti e un piano industriale da realizzare con investimenti programmati dalla Rusal? Ogni anno la gestione di Eurallumina, la più grande raffineria di allumina in Europa con produzione in stand by dal 2009, costa più di 20 milioni di euro. Chi vi dovrebbe far fronte se la gestione passasse al Demanio in virtù delle sanzioni?

Le reazioni

A Portovesme, nella fabbrica della Rusal, nessuno sa nulla. «Abbiamo appreso della notizia da un articolo di stampa ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in merito dall’azienda - dice Enrico Pulisci, delegato della Rsu - tra l’altro qua dentro procede tutto regolarmente: i fornitori vengono pagati normalmente, noi lavoratori abbiamo ricevuto proprio nei giorni scorsi stipendio e quattordicesima. Insomma non c’è nulla che in questo momento ci parli di una situazione d’allarme». Anche Antonello Pirotto, lavoratore Eurallumina che per tanti anni è stato a capo delle proteste Eurallumina, cade dalle nuvole. «Non c’è nessuna comunicazione in questo senso - dice - qui procede tutto come al solito, ogni mattina timbriamo il cartellino, la mensa è in funzione, le attività al bacino procedono». La notizia rimbalzata sui media del congelamento del capitale sociale che sarebbe stato disposto dal Comitato di Sicurezza finanziaria non ha comunque lasciato indifferenti lavoratori e sindacati a Portovesme. Non è stato possibile avere una dichiarazione dall’azienda ma intanto le organizzazioni sindacali vogliono capire meglio cosa sta succedendo e se ci saranno risvolti per la fabbrica e i lavoratori. «Oltre a quello che abbiamo letto sulla stampa non sappiamo nulla - conferma Francesco Garau, segretario regionale della Filctem Cgil - è chiaro che vogliamo incontrare l’azienda per avere chiarezza in merito». Dai segretari dei Chimici Emanuele Madeddu (Filctem Cgil), Enzo Lai (Femca Cisl) e Pierluigi Loi (Uiltec Uil) è partita ieri mattina una richiesta d’incontro all’azienda. «Nessuno di noi sa nulla - dice Enzo Lai, Femca Cisl - ma è necessario parlare con l’azienda per capire cosa c’è di vero e quali conseguenze potrebbe avere».

