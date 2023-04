Sigilli a 14 slot machine, multa da 154mila euro  

Tolleranza zero contro il gioco d’azzardo. I funzionari dell’Agenzia delle dogane hanno sequestrato in una sala giochi di Cagliari 14 apparecchi da divertimento non collegati alla rete telematica Adm e privi delle necessarie autorizzazioni. Gli impianti rinvenuti erano provvisti di dispositivi a rulli, rulli virtuali e dispositivi a led ottici per visualizzare le fasi di gioco e non presentavano le caratteristiche di conformità previste dal Tulps. Al titolare della sala giochi, già noto all’Agenzia delle dogane per aver installato apparecchi irregolari in altre sale giochi della provincia, i funzionari hanno contestato numerose violazioni e hanno erogato sanzioni amministrative pari a 154mila euro. In caso di mancata oblazione è prevista, inoltre, la chiusura dell’esercizio per un periodo da trenta a sessanta giorni, oltre la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.

All’interno degli apparecchi sequestrati, inoltre, sono state rinvenute somme pari a circa 2.700 euro. Ancora una volta l’attività di intelligence sul territorio ha dato i suoi frutti. L’Agenzia ha messo in campo una serie di controlli mirati per sconfiggere il gioco d’azzardo e le attività illecite. (a. pi.)

