Sigarette rubate  nell’auto: arrestati  

Due persone sono state arrestate, a Siliqua, per furto aggravato. Sabato sera i militari della stazione transitavano nella via Cixerri, per dei controlli di routine. Una Golf Wolkswagen, con evidenti tracce di sangue, parcheggiata davanti a un supermercato del paese, è saltata subito all’occhio. Gli uomini dell’Arma hanno voluto vederci chiaro e hanno deciso di ispezionare il veicolo. All’interno dell’auto sono stati trovati il quarantaseienne Alessandro Espa e la trentatreenne Valeria Piras, di Carbonia.

I due hanno da subito insospettito i carabinieri. Il controllo dell’auto ha portato al rinvenimento di circa 330 pacchetti di sigarette, numerosi “gratta e vinci”, un piede di porco e un cacciavite, che ha fatto supporre a un furto con scasso avvenuto qualche ora prima in un bar-tabacchi di Nuxis. Per i due è scattato il sequestro dell’auto e gli arresti domiciliari, in attesa del processo previsto per oggi. (a. cu.)

