Sigarette in mare e gommoni in riva, l’estate cafona al Poetto 

Arrivano con i gommoni sino in riva, fumano anche in acqua e non si fanno alcun problema a giocare a pallone o con i racchettoni sulla battigia, seminando il panico tra i bagnanti.

Benvenuti nel Poetto dei maleducati, che non mancano nemmeno in questa estate infuocata. E a poco servono anche le ramanzine dei bagnini che fanno quel che possono ma che spesso non vengono nemmeno ascoltati. Ne sanno qualcosa i baywatch del servizio di salvamento a mare del tratto quartese della “Spiaggia dei Centomila”, che in questa stagione che volge al termine, non si sono per fortuna dovuti cimentare in salvataggi critici, ma che tutti i giorni hanno avuto a che fare con i cafoni da spiaggia. Non che a Cagliari le cose vadano meglio: anche qui i maleducati non mancano e basta vedere le spiagge disseminate di bottiglie e di cicche di sigaretta dopo le giornate al mare.

«Siamo dovuti intervenire anche diverse volte» spiega Paride Cardia responsabile dei Sub Sinnai addetti al salvamento a mare nel Poetto di Quartu, «anche per rimproverare chi arriva con la canna a pescare dalla riva prima degli orari consentiti, quando in spiaggia ci sono ancora tantissime persone e soprattutto i bambini». Il fatto è, aggiunge, «che ci sono delle regole chiare in spiaggia e in acqua che in pochi rispettano, a volte anche perché non le conoscono o fingono di non conoscerle. Le ordinanze regionali e quelle della Capitaneria, che sono i pilastri della disciplina turistica, è come se non esistessero per molti». Come la regola che impone che con il gommone ci si debba tenere a una distanza di 200 metri dalla costa, «cosa che spesso non succede». Maurizio Angioni e Manuel Atzeni, bagnini di vedetta nella postazione di fronte alla Marinella, rincarano la dose. «I peggiori sono quelli che fumano in acqua e poi buttano pure la cicca» raccontano. «Li abbiamo rimproverati più volte, anche perché c’è un divieto di fumo in tutto il bagnasciuga». Da queste parti i bagnini sono dovuti intervenire anche per soccorrere alcune persone in difficoltà ma anche per contatti con meduse e tracine, che si nascondono sotto la sabbia e sono molto velenose.

I bagnini resteranno al loro posto tutto settembre sempre pronti anche a dare informazioni. «Quest’anno ci sono stati tantissimi turisti stranieri, molti erano interessati soprattutto al significato delle bandiere».

