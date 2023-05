«Siete una città aperta» 

«Monserrato è accogliente e aperta al dialogo interreligioso. Invito all’amministrazione a venire in Senegal per conoscere la nostra cultura». Così Serigne Mame Mor Mbacke Mourtada, capo spirituale della confraternita mouride, ieri in Consiglio per celebrare il gemellaggio tra Monserrato e Saint Louis e la Giornata dedicata a Cheikh Ahamadou Bamba, fondatore della confraternita. Presenti tra gli altri, il sindaco Locci, il parroco del Santissimo Redentore don Sergio Manunza, consiglieri, assessori, e cittadini senegalesi.

