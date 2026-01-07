Siete pronti a giocare al FantaSanremo? Ecco il nuovo regolamento tra bonus e malus 

Ormai non c'è più festival senza FantaSanremo. A un mese e mezzo dall’inizio della manifestazione (prevista dal 24 al 28 febbraio, come di consueto al Teatro Ariston), e mentre mancano le ultime caselle per completare il puzzle dell’edizione 2026 targata Carlo Conti, sono già state aperte le iscrizioni e ufficializzato il Regolamento del gioco, ormai parte integrante del festival.

Bonus e malus

E allora via a scoprire bonus e malus di quest'anno, per cercare di battere amici e parenti. Oltre ai punti "classici", in base a piazzamento - per serata e finale - e premi conquistati, ovviamente spazio alla fantasia. Quest'anno particolarmente curiosa la sezione bonus ad personam con una serie di voci tagliate e cucite su alcuni dei Big scelti dal direttore artistico. E allora 10 punti se Arisa consiglierà antidolorifici a Carlo Conti (come fece davvero in una indimenticabile quanto non voluta gag nel 2015 quando salì sul palco come co-conduttrice) e altrettanti punti a LDA e Aka 7even se si presenteranno sul palco con l’attore Stefano Scala, la cui foto venne utilizzata per errore al posto di quella di Aka 7even durante la presentazione dei 30 artisti in gara al Tg1, suscitando l’imbarazzo generale. Tre punti per la foto di Chiello con la maglia di Chiellini, ma è ammesso anche il contrario. Francesco Renga vinse il festival nel 2005 con il brano “Angelo” (dedicato alla nascita della Jolanda): se vent’anni dopo si prenderà ancora cura di Angelo saranno 10 punti, 20 se l'Angelo in questione sarà quello dei Ricchi e Poveri. Ancora dieci punti per Levante se a presentarla saranno Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini, in omaggio a una frase diventata cult dal film Il Ciclone («Tappami, Levante, tappami se tu mi vo’ bene»). E si gioca anche con la storia del festival: nel 2010 l’orchestra si ribellò per l’esclusione di Malika Ayane dal podio, lanciando in aria gli spartiti: se a febbraio la cantante restituirà uno di quegli spartiti in palio ci saranno 10 punti. Patty Pravo se oltre a cantare «tu mi fai girar come fossi una bambola», farà girare anche le sue colleghe Bambole di Pezza (anche loro in gara) farà conquistare 10 punti. E non potevano che essere 13 i punti in palio se Tredici Pietro si classificherà tredicesimo.

Si gioca con l’ironia

Ironia anche sui nomi dei cantanti: da Samurai Jay ci si potrebbe aspettare che indossi un kimono, mentre la scommessa su Maria Antonietta è che «perda la testa» come la sua famosa omonima francese. Immancabili i bonus che hanno fatto la fortuna del gioco in passato: un grande classico rimane la scapezzolata (il vedo non vedo non conta), poi la presenza di ballerini durante la performance, l’utilizzo di occhiali da sole (Dargen D’Amico ne ha fatto un marchio di fabbrica) o del cappello. Il twerking sembra già poter essere appannaggio di Elettra Lamborghini. La standing ovation vale 20 punti (10 se sarà solo parziale, magari di quella parte del pubblico in sala ancora sveglio in piena notte). Non è mai mancato, e non poteva certo mancare quest'anno a pochi mesi dalla sua scomparsa, il bonus Peppe Vessicchio: 10 punti per il papillon indossato dal direttore d’orchestra, 20 se due direttori dirigono contemporaneamente, altri 10 per tutti gli artisti se conduttore o co-conduttore utilizza la frase «dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio». Ma protagonista non sarà solo la serata in teatro: il cinque alla statua di Mike Bongiorno sul corso principale della cittadina vale 10 punti, così come l'esibizione in sala stampa e cantare con i fan per le vie di Sanremo.

Attenzione!

Non mancheranno i malus, che faranno precipitare il punteggio. Guai a nominare il FantaSanremo sul palco («prima regola del FantaSanremo, non si parla del FantaSanremo», parafrasando Fight Club), a inciampare scendendo dalla scala, a cadere o a dimenticare le parole della canzone: si va da -5 fino a -100 nel caso di squalifica.

