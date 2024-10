Siete Fuentes, comitati all’attacco 

L’acqua di San Leonardo de Siete Fuentes, sospesa dalla vendita dal ministero della Salute dal 13 agosto, desta forte preoccupazione nella comunità e tra i comitati per la tutela dell’acqua della borgata montana. I parametri microbiologici non sono conformi per uso alimentare quindi è arrivato lo stop ministeriale alla vendita. I comitati “Tutela acque di San Leonardo” e “Salvaguardia di San Leonardo” vogliono vederci chiaro, e presentano un comunicato dove chiedono risposte precise all’azienda Siete Fuentes, che imbottiglia e vende acqua in tutta la Sardegna.

La richiesta

«Desta preoccupazione il decreto ministeriale di sospensione proprio perché sono emerse altre criticità oltre la non conformità microbiologica - scrivono i due comitati – la prima evidenzia che il numero dei pozzi nei verbali di prelevamento sono 5, mentre ne risulta solo uno autorizzato, senza riportarne l’esatta ubicazione geografica. Le firme riportate nel verbale di prelievo non risultano leggibili, quindi sembra compilato erroneamente: manca la corrispondenza tra l’acqua analizzata e i pozzi di prelevamento, riportano valori diversi da quelli richiesti dalle norme. Emerge dunque l’utilizzo di parametri non conformi e rilevazioni effettuate fuori dalle prescrizioni di legge», spiegano i responsabili dei due comitati, Giovanni Matta e Alessandra Pintus.

«Acqua di qualità»

Lo stabilimento a San Leonardo è chiuso da agosto e l’acqua non si trova nei market e negozi. L’amministratore unico della società Siete Fuentes, Gabriella Meloni, ha spiegato che «la qualità e la conformità dell’acqua non sono mai venute meno». Secondo la società si tratta solo di una «non conformità documentale a cui abbiamo posto rimedio. Un mero errore formale di metodica di compilazione dei verbali». La società ha già prodotto nuove analisi dopo il decreto ministeriale di stop: «Abbiamo incaricato un Ateneo della Penisola, accreditato dal Ministero, di effettuare nuove analisi, che abbiamo già inviato a Roma. Siamo in attesa di revoca della sospensione e di riprendere al più presto l’attività produttiva».

I comitati però incalzano: «Chediamo siano dati pubblici chiarimenti su quanto sta accadendo alle acque di Siete Fuentes, quindi riscontro da parte delle autorità competenti a livello comunale e regionale su quanto contenuto nel decreto ministeriale, che ha sospeso le attività di imbottigliamento».

