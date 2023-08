«Siete al centro della Storia e ogni nuraghe è una biblioteca» 

“Sfortunatamente, l’impressione generale fuori dalla Sardegna, anche in Italia, è che l’isola è in mano ai banditi; questo non è vero, e un viaggiatore nell’isola è oggi più sicuro di quanto lo sarebbe nel sud Italia o in Sicilia”. Lo scrive Helen Dustan Wright nel diario di viaggio pubblicato su “The National Geografic Magazine” nell’agosto 1916. Tempi lontanissimi, quell’articolo è lo specchio di un grande amore, quello per la Sardegna da parte di un’appassionata corrispondente americana che conosce tante frontiere del mondo. Lo stesso amore che manifesta oggi il suo connazionale Jeff Biggers, storico, giornalista e drammaturgo che ha due universi di riferimento, Iowa e Italia, e un rapporto speciale con l’isola dei sardi a cui ha dedicato il libro “In Sardinia, an unexpected journey in Italy”, presentato, in un intenso tour, in diversi comuni sardi.

È una guida turistica?

«No, è un viaggio culturale e letterario. La mia idea è questa: per capire l’Italia bisogna conoscere la Sardegna. Lungi dall’essere un’isola nebulosa collocata nelle periferie imperiali o a ovest dell’Italia continentale, la Sardegna è sempre stata al centro della storia del Mediterraneo, dell’Italia e dell’Europa».

Racconta molti nuraghi.

«Ogni nuraghe per me è come una biblioteca. Il pozzo sacro di Santa Cristina da domani dovrebbe diventare sito Unesco, come tutti i nuraghi. Negli ultimi decenni le scoperte degli archeologi ci ricordano anche la profonda influenza che la civiltà nuragica ha avuto su altre culture del Mediterraneo e del mondo. Hanno trovato manufatti nuragici da Cipro alla Danimarca. Ancora una volta, un promemoria del fatto che questa civiltà era un centro di scambio».

Le statue di Mont’e Prama arricchiscono ulteriormente la storia dei sardi.

«Il geofisico Gaetano Ranieri dell’Università di Cagliari ha definito il sito di Mont’e Prama “la più grande scoperta archeologica nel Mediterraneo occidentale degli ultimi cinquant’anni”, ma il sito è ancora in attesa di essere scavato completamente. Perché non si procede subito?».

Al “MusaMadre” di Rebeccu lei ha letto e interpretato un brano della commedia di Bastià Pirisi, “S'Istranzu avventuradu”.

«Ho sempre in mente le parole del poeta Remundu Piras: “Semper sa limba tua apas presente”. Penso che sia importante riconoscere il ruolo specifico della lingua sarda nel definire la storia unica e la diversità della Sardegna. Il tenente americano della satira teatrale di Bastià Pirisi fu salvato dai sardi nel 1943 dopo che il suo paracadute si era impigliato sulle scogliere di Capo Caccia. Anche io in questo viaggio ho trovato energie nuove e slanci vitali».

L’antropologo Fiorenzo Caterini ha descritto il suo libro come un’opera di trasformazione interiore, per Paolo Fresu è un doveroso viaggio che parte da un racconto interiore da narrare al vasto mondo».

«Vedo persistere una narrativa che non rispecchia la realtà, come se la Sardegna fosse stata un palcoscenico vuoto fino all’arrivo dei Fenici e dei Romani e i sardi non avessero avuto un’antica civiltà o un ruolo nel proprio destino né nel plasmare l’Italia e i mondi al di là del loro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA