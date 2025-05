Siepi sulla strada, protesta dei residenti 

Proteste nella lottizzazione di Capitana per la folta vegetazione che invade i marciapiedi impedendo il passaggio dei pedoni. Alberi e siepi in assenza di manutenzione, continuano a crescere in attesa di potature che non arrivano.

Un problema per i residenti della zona ma anche non certo un bel biglietto da visita per i turisti che tra poco affolleranno la zona per riversarsi nelle spiagge della costa. Purtroppo l’assenza di manutenzione del verde è uno dei problemi più grossi dei villaggi del litorale da Santa Luria a Stella di Mare, dove le fronde degli alberi nascondono spesso anche i cartelli stradali. Lo stesso succede anche nel primo tratto di via dell’Autonomia Regionale sarda da via Leonardo da Vinci, dove le siepi occupano spesso il marciapiede e in via S’Ecca S’arrideli dove le erbacce a bordo strada rendono ancora più pericoloso il percorso dei pedoni che qui non possono nemmeno contare sulla presenza di marciapiedi né di strisce pedonali. Per i terreni privati scade questo mese di maggio l’ordinanza che impone le bonifiche delle loro aree comprese la potatura di siepi e di rami che intralciano strade e marciapiedi. Dopo di che scatteranno i controlli del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale e arriveranno le multe per chi non avrà portato avanti le pulizie.

