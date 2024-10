I fiorellini colorati sono un bel colpo d’occhio in via Cagliari. Peccato che, all’altezza del seminario, le siepi intono agli alberi siano un po’ troppo rigogliose e sono cresciute così tanto che ormai arrivano sulla carreggiata. Limitando molto la visibilità e creano pericoli soprattutto per i pedoni, tanto più che nelle vicinanze ci sono attraversamenti. Il problema è stato più volte segnalato ma nessuno è intervenuto.

