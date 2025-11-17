Siepi da potare, scattano le multe 

«Potate le siepi entro sette giorni o vi multiamo». È l’ultimatum del Comune di Selargius ai proprietari di case e terreni dove rami e fronde da tempo invadono marciapiedi e strade, tanto da creare disagi fra pedoni e automobilisti. Una comunicazione recapitata dai vigili urbani porta a porta, mentre qualche sanzione è già scattata. «È una questione di sicurezza, oltre che di decoro e ordine», sottolinea l’assessore all’Ambiente, Gigi Gessa.

La piaga

Il problema riguarda molte zone del centro abitato, ma anche i quartieri satellite come Su Planu. C’è per esempio il passaggio pedonale di via Boiardo, accanto al parco delle ambulanze, di fatto quasi off limits a causa delle siepi fuoriuscite dalle recinzioni di alcuni condomini. «Situazioni simili sono state segnalate anche nel resto del territorio comunale», dice l’assessore, «in particolare nelle zone residenziali dove si concentrano case con giardini. Gli agenti della Polizia locale stanno facendo le dovute verifiche e lasciando gli avvisi nelle cassette della posta dei cittadini residenti nei condomini individuati».

Decine le comunicazioni imbucate sinora dai vigili urbani in altrettante case. Nella lettera firmata dal comandante della Polizia locale, Marco Cantori, si fa notare la presenza di «siepi e fronde che nascondono la segnaletica o ne compromettono da leggibilità, e interferiscono con la corretta fruibilità della strada».

L’avviso

Poi la richiesta di potatura entro sette giorni dalla notifica dell’avviso - come previsto dell’articolo 29 del codice della strada, che riguarda gli obblighi dei proprietari di fondi confinanti con le strade, in particolare quelli relativi a siepi, alberi e piantagioni, e l’ordinanza sindacale del 2023 - altrimenti si rischia la sanzione che va da un minimo di 169 a un massimo di 679 euro.

«Noi cerchiamo di fare la nostra parte con la ditta che si occupa della cura del verde pubblico, i privati devono fare altrettanto», ribadisce l’assessore Gessa che evidenzia come «l’opera di manutenzione che i cittadini sono chiamati a fare è importante per la sicurezza di tutti: le fronde che invadono i marciapiedi sono pericolose per i pedoni, ma anche per gli automobilisti, soprattutto nel momento in cui nascondono i cartelli stradali. Ecco perché potare siepi e alberi che si affacciano sulla pubblica via oltre che una questione di decoro urbano, è necessario per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada».

