Siepe incolta, marciapiede impraticabile  

Continuano a non rispettare le ordinanze condomini e privati che hanno giardini da dove sbucano rami e siepi che sporgono sui marciapiedi intralciando i pedoni.

Dopo i casi di viale Marconi e di via Mercadante la situazione si ripete in via Scarlatti dove la siepe fuoriesce da un condominio ostruendo il passaggio. È la solita storia che si ripete estate e inverno nonostante le regole siano chiare. I privati hanno infatti l’obbligo di tenere puliti giardini e cortili e soprattutto di eliminare siepi e rami che sporgono in strada e sui marciapiedi per non creare pericoli. La stessa cosa vale anche per i terreni che vanno ripuliti dai rifiuti e bonificati dalle erbacce. In questo caso le ordinanze valgono soprattutto nel periodo estivo quando è alto rischio di incendi ma comunque sia in ogni stagione tra l’erba possono annidarsi parassiti e la sporcizia attira i topi, quindi vanno comunque sempre ripuliti.

