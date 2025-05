Siepe incolta, marciapiede impraticabile 

È di nuovo off limits per i pedoni il marciapiede in viale Marconi, nel tratto di fronte alla clinica. La siepe, di un condominio privato, è cresciuta fino a invadere il passaggio così chi passa da quelle parti dirette ai centri commerciali, sono costrette a scendere nella carreggiata tra le auto che sfrecciano a tuta velocità. E’ un pericolo enorme che ormai si ripete a intervalli regolari dal momento che la siepe non viene mai potata per tempo ma si attende quando ormai ostruisce del tutto il passaggio.

I disagi maggiori si presentano soprattutto in prossimità di una curva dove la visibilità è del tutto assente. Nel corso dell’anno il problema si era presentato più volte tanto che era stato richiesto anche l’intervento della Polizia locale. È in vigore un’ordinanza che obbliga i privati a bonificare i propri terreni e a tagliere siepi e rami che sporgono sui marciapiedi. Le bonifiche devono essere ripetute per eliminare ogni rischio per l’incolumità pubblica.

