Siena ma non solo, cavalli da corsa all’uscita dalla crisi 

«L'anglo arabo sardo è la razza sportiva più versatile al mondo», afferma Raffaele Cherchi, direttore del Servizio ricerca per le produzioni equine dell'Agris. Non esiste in effetti un'altra razza capace di vincere in così tante discipline: galoppo, palii (i trionfi di Siena lo certficano), salto ostacoli, endurance e completo. E adesso si pensa persino all'impiego nel polo: «Nel mercato internazionale i cavalli argentini non spopolano più a causa dei costi. Qualche cavaliere di polo importante sostiene che possa essere una valida alternativa infatti nel finanziamento della Regione Sardegna c'è anche una dotazione finanziaria per il polo, proprio per verificare se l'anglo-arabo possa essere utilizzato in questa disciplina sportiva che è in espansione».

Manca un censimento

Difficile quantificare quanti siano oggi i cavalli nell'isola. Nel 2022 sono nati 925 puledri. Di questi 500 sono anglo arabi da corsa o sportivi, vale a dire per le altre discipline. Il resto dei soggetti sono sella italiano (280) utilizzati soprattutto nel salto ostacoli e nel dressage, purosangue arabo (85) e purosangue inglese (60). L'altro dato noto sono i circa 320 cavalli in allenamento che hanno gareggiato o stanno per farlo in uno dei tre ippodromi isolani: Chilivani, Sassari e Villacidro. Raffaele Cherchi ricorda: «L'ultima indagine completa è del 1998 commissionata dall'allora Istituto Incremento Ippico della Sardegna e l'impatto economico del comparto cavalli oscillava tra il 5 e l'8% del Pil agricolo con giro di affari per scambio di beni e servizi intorno ai 25 miliardi di lire. Difficile quantificare oggi il peso economico del cavallo, anche perché oltre alle discipline sportive c'è pure l'equiturismo». La Sardegna da sola produce circa il 90% degli anglo arabi in Italia.

In ripresa

Il comparto è in ripresa dopo la terribile crisi tra gli anni 2005 e 2014, quando la produzione dei soggetti si era ridotta a un terzo.«“Dal 2015, da quando la Regione ha ripreso a finanziare il comparto, la rotta si è invertita: quest'anno sono state coperte poco più di 1.200 fattrici, quindi dovrebbero nascere tra i 900 e 1.000 puledri. Nelle rassegne organizzate dall'Agris abbiamo di nuovo buoni numeri di cavalli presentati di uno, due e tre anni». L'attuale Giunta ha raddoppiato la dotazione dello scorso triennio portandola a 2,5 milioni per il 2023 e 2024 (ma nel 2025 si rischia il taglio), che l'Agris ha suddiviso così: un milione in premi per l'ippica, 674 mila euro per l'allevamento, 50 mila per il Circuito Airvaas dei palii, 320 mila per il salto ostacoli, 80 mila per il completo, 50 mila per l'Endurance, 35 mila per il Dressage e il resto per monta da lavoro, pony, promozione e altro.

Ricchezza

Raffaele Cherchi, da veterinario ed esperto (ha scritto pure il libro “L'anglo arabo”), sottolinea: «Il cavallo in allenamento porta all'occupazione media di due persone. Quello che si sta facendo è positivo, ma occorre una politica che guardi ai prossimi 10 anni. Gli interventi devono essere strutturali per poter programmare. Servono una visione complessiva e politiche mirate per ogni disciplina del comparto».

Del resto i provvedimenti della legge regionale 5/2015 sono stati adottati nelle more dell’approvazione di una legge dedicata alla riorganizzazione del comparto che a oggi non è stata ancora approvata dal Consiglio regionale.