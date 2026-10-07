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08 ottobre 2026 alle 00:27

Siediti, respira, leggi Da oggi a Genoni l’oasi di “Stai Karma” 

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Trovare un’oasi di pace nel caos della vita quotidiana, riscoprendo il valore del tempo e della riflessione attraverso le pagine dei libri. È questo lo spirito di “Stai Karma”, il festival letterario che si terrà a Genoni da oggi a domenica, guidato dal suggestivo claim “Siediti, respira, leggi”.

La manifestazione, nata con la direzione artistica di Rita Atzeri e Stefania Pili, propone un ricco calendario di appuntamenti che intrecciano narrativa, spiritualità, benessere e arte in un connubio perfetto tra mente e cuore. L’intero festival è ideato e organizzato da Domu de Coru, una realtà cooperativa che opera con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la cultura del benessere, l’inclusione sociale e la crescita personale. Attraverso la sinergia tra la lettura, le pratiche meditative e la
valorizzazione del patrimonio locale, la cooperativa trasforma Genoni in uno spazio di condivisione profonda e rigenerazione interiore. L’ambizione di “Stai Karma”, infatti, è quella di tracciare un percorso di ecologia della mente e del corpo. Oggi si comincia alle 17.15 al Centro Sociale di via Roma 106 con Giampaolo Cassitta (“Nebida, la ragazza del fiume”) e Martina Degl'Innocenti (“La luce di San Francesco nell’arte”).

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