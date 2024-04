Sidney, uccide sei persone a coltellate in un centro commerciale 

Sidney. Strage al Bondi Junction Westfield, un centro commerciale di sei piani nella periferia est di Sidney. Nel primo pomeriggio un uomo di una quarantina d’anni ha accoltellato a morte sei persone, cinque donne e un uomo, e ne ha ferite altre otto, tra cui un neonato di nove mesi, colpito allo stomaco mentre la madre è tra le vittime. Solo il coraggio di una agente di polizia, che lo ha prima bloccato e poi colpito a morte, ha fatto sì che il bilancio della tragedia non fosse ancora più pesante.

Secondo gli inquirenti, non si tratterebbe di un attentato terrorista: dalle prime testimonianze l’aggressore, già noto alla polizia, avrebbe agito da solo, attaccando le sue vittime in modo casuale. Tutto è accaduto verso le 15.30 locali dentro il popolare shopping center, in quel momento molto affollato: l’aggressore è uscito dal centro per poi rientrare poco dopo con una grande lama tra le mani, muovendosi con calma glaciale. «Camminava come se stesse mangiando un gelato nel parco», ha raccontato un testimone a una tv locale. Quindi, all’improvviso, ha iniziato a pugnalare chi gli stava vicino, in modo assolutamente casuale, provocando il panico. Secondo alcune testimoni, tra i corpi rimasti a terra, ci sarebbero quelli di due uomini della sicurezza.

In preda al terrore centinaia di persone hanno cominciato a urlare e a correre per cercare riparo. Alcuni di loro hanno preso degli scatoloni, quelli usati per le merci, per creare barricate in modo da proteggersi. In quei momenti così concitati, come si vede in alcuni video, alcuni clienti coraggiosi hanno tentato di bloccare l’aggressore. Uno di loro lo ha affrontato con una mazza, mentre l’uomo saliva le scale mobili. Altri video mostrano l’aggressore vagare apparentemente senza meta mentre le persone lo tengono a distanza. Durante quei lunghissimi minuti di paura, anche i negozianti sono riusciti a limitare la portata della minaccia, chiudendo rapidamente le porte dei locali e nascondendo le persone. Poi una agente di polizia lo ha seguito e gli ha sparato quando l’uomo ha cercato di accoltellare anche lei. In pochi minuti la sua foto, mentre blocca l’attentatore, ha fatto il giro del web e in rete c’è già chi chiede che le venga conferito l’Ordine di Australia, una delle massime onorificenze nazionali. «È un’eroina: non c’è alcun dubbio che il suo coraggio abbia salvato molte vite», ha commentato il premier australiano Anthony Albanese. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che non ci sono italiani coinvolti.

RIPRODUZIONE RISERVATA