Sider Alloys, tredicesime in ritardo 

È stata prorogata di una settimana la sospensione natalizia delle attività alla Sider Alloys di Portovesme. Per questioni tecnico-organizzative i lavoratori non dovranno rientrare il 7, come previsto, ma il 13 gennaio. Il pagamento delle tredicesime, che non sono state liquidate a dicembre, avverrà entro il 31 gennaio con il pagamento dello stipendio.

La preoccupazione

Continua quindi la situazione delicata alla Sider Alloys, l’ex Alcoa, che già nei mesi scorsi aveva fatto registrare difficoltà nel pagamento regolare degli stipendi e dei fornitori. «Sono già sette anni che questa società ha rilevato lo stabilimento, ma è sempre più evidente che è necessaria una svolta urgente – dice Renato Tocco, segretario della Uilm del Sulcis Iglesiente – al momento non sappiamo cosa stia succedendo, se c’è un cronoprogramma e come si procederà con il revamping della fabbrica. Una situazione di grave incertezza che fa molto male ai lavoratori: chi è rientrato in fabbrica non ha prospettiva futura, chi è ancora in mobilità non sa se e quando potrà mai rientrare. La politica deve dare un segnale forte su questa vertenza, prendendo decisioni nel bene della fabbrica e dei lavoratori». Il messaggio è, in particolare, al Governo. Le organizzazioni sindacali hanno già invitato le istituzioni a valutare anche altre ipotesi per il rilancio della produzione di alluminio.

I sindacati

«Il Governo – dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil – deve trovare soluzioni differenti non legate alla Sider Alloy. Non c’è un piano industriale, né una prospettiva di ripresa». A Portovesme c’è ancora una volta aria di mobilitazione. «A distanza di sette anni il rilancio della fabbrica si deve ancora realizzare – dice Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl del Sulcis Iglesiente – anche dagli episodi più recenti non arrivano segnali incoraggianti. È sempre più urgente una svolta, per questo stiamo chiedendo l’attivazione di un tavolo ministeriale che possa finalmente fare chiarezza sul futuro della fabbrica e dei lavoratori». Nei mesi scorsi non sono mancate le tensioni, con scioperi davanti ai cancelli dello stabilimento. La situazione si è fatta di nuovo delicata dopo la notizia del mancato pagamento delle tredicesime.

