Sider Alloys, tensione davanti ai cancelli 

Operai della Sider Alloys di Portovesme ancora ai cancelli in assemblea ieri mattina. «Abbiamo chiesto che le lavorazioni non uscissero dalla fabbrica – dicono le segreterie di Fiom, Fsm e Uilm – invece un camion di placche di alluminio ha lasciato lo stabilimento».

Immediata, ieri mattina, la decisione di un’assemblea con tutti i lavoratori davanti ai cancelli. La situazione è tornata alla normalità alle 9, quando gli operai sono entrati al lavoro. Le segreterie dei metalmeccanici sono state convocate a Cagliari dal prefetto per oggi. Alla Sider Alloys la tensione è alta: la tredicesima è ancora da pagare per i dipendenti Sider Alloys, Gms e per mensa e pulizia, e il rientro dalla pausa natalizia è stata posticipato di una settimana, dal 7 al 13 gennaio. L’incontro al Mimit si terrà il 30.

«L’auspicio – dice Franco Bardi, segretario della Camera del Lavoro della Sardegna Sud Occidentale – è che al tavolo ministeriale si avvii un ragionamento nuovo che vada nell’interesse dello stabilimento e dei lavoratori». L’obiettivo è il rilancio della fabbrica di alluminio di Portovesme. «È necessario dare continuità agli impegni con un soggetto imprenditoriale – dice Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl – che abbia un piano industriale di vero rilancio, vista la strategicità della fabbrica». I sindacati chiedono il rispetto degli impegni. «Aspettiamo una svolta – dice Renato Tocco, segretario Uilm – per il bene del territorio e dei lavoratori che hanno sempre creduto in questa fabbrica».

