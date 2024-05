Sider Alloys, sciopero degli operai 

Primo giorno di cassa integrazione, alla Sider Alloys di Portovesme scatta lo sciopero dei lavoratori davanti ai cancelli.

La tensione

Volti preoccupati, richieste di chiarezza: nella mente dei circa 90 dipendenti coinvolti nella cassa torna lo spettro dell’incubo già vissuto dodici anni fa, quando l’azienda si chiamava Alcoa e alla crisi seguì la chiusura e l’abbandono definitivo di Portovesme. Da ieri alla Sider Alloys è partita la cassa integrazione: la motivazione principale è il mancato arrivo dei container cinesi con le componenti indispensabili per il revamping, tutto bloccato dalla crisi del canale di Suez ma lavoratori e sindacati non ci stanno e chiedono chiarezza per il futuro: ieri mattina si sono ritrovati davanti ai cancelli, subito otto ore di sciopero, senza escludere altre iniziative nei prossimi giorni.«Stiamo vivendo una situazione gravissima, è necessario fare chiarezza sulle prospettive del revamping - dice Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil - serve una convocazione al Mimit in tempi rapidi». A Portovesme, davanti alla fabbrica, è arrivato anche l’assessore all’Industria Emanuele Cani. «In breve tempo sarà convocato un tavolo tecnico per le vertenze industriali, la Regione avrà un ruolo attivo nell’affrontare queste emergenze - ha detto ai lavoratori - in settimana avremo un incontro con il Mimit per discutere del pacchetto di vertenze industriali, tra queste ci occuperemo di Sider Alloys, al momento una delle più urgenti».

La protesta

La decisione della cassa integrazione è contestata dai sindacati e dai lavoratori. «A questo punto, dopo sei anni, ci saremo aspettati dei passi avanti nel riavvio, non dei passi indietro con l’apertura della cig - dice Renato Tocco, Uilm - questa vertenza non può andare avanti all’infinito, il Ministero faccia chiarezza». La cassa integrazione, di tipo ordinario, andrà avanti per 13 settimane. «Con il riconoscimento della garanzia Sace, certo non ci saremo aspettati la cassa integrazione - dice Giuseppe Masala, segretario Fsm Cisl - il Ministero deve verificare l’affidabilità di Sider Alloys, gli accordi del 2018 devono essere rispettati». Ai cancelli con i lavoratori c’era anche don Antonio Mura, responsabile della Pastorale del Lavoro. «Molti di questi lavoratori hanno già una certa età - dice - quali opportunità ci sono per queste persone? Le istituzioni devono dare risposte concrete».

