Sider Alloys: «Risposte o sarà di nuovo mobilitazione» 

«Sider Alloys non è una vertenza chiusa: subito i tavoli isituzionali o si riparte con la mobilitazione dei lavoratori».

Le segreterie territoriali dei metalmeccanici ieri hanno chiesto un incontro alle commissioni regionali Lavoro e Industria e stanno sollecitando un tavolo urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. C’è, infatti, una grande preoccupazione per i ritardi nel programma di revamping della fabbrica e per il futuro imminente dei lavoratori, circa duecento tra diretti e indiretti.

Gli investimenti-finanziamenti nazionali, regionali e privati previsti, scrivono le segreterie territoriali di Fiom, Fsm e Uilm, «sono rimasti per gran parte inattuati. Ad oggi, si è provveduto all’avvio di una sola Terna in Fonderia, mentre nel Reparto Sala Elettrolisi e nel reparto Rodding, ancora non si è avviato il tanto atteso revamping; nella stessa Conversione, rimangono molte lacune».

Nell’ultimo incontro con la Sider Alloys avvenuto il 29 agosto «abbiamo ricevuto conferma da parte dell’azienda che è in attesa di un finanziamento da parte delle banche, con garanzia Sace, ritenuto talmente imprescindibile da ipotizzare che in caso di disattesa del finanziamento verranno prese decisione drastiche. In primo luogo la mancata conferma di 16 lavoratori assunti a tempo determinato (scadenza 30 settembre) e l’apertura della Cigs. Pretendiamo il rispetto degli impegni per procedere all’assunzione dei lavoratori attualmente in mobillità in deroga». L’accordo di programma sottoscritto da Mise e Regione nel 2017 scade il prossimo 31 dicembre: «La vertenza è ben lontana dall’essere risolta – concludono - riteniamo la convocazione al Mimit fondamentale per conoscere il futuro dello stabilimento e avere dal Governo le garanzie annunciate».

