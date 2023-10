Sider Alloys, riparte la mobilitazione 

«L’attesa per la ripartenza dello stabilimento è finita, siamo pronti a riprendere la mobilitazione, già a partire dal 10 ottobre, giorno dell’incontro convocato dal Mimit sulla vertenza Sider Alloys».

Dopo l’assemblea informativa che si è svolta ieri mattina con i lavoratori della Sider Alloys ai cancelli della fabbrica, le segreterie dei metalmeccanici si dicono pronte a riprendere la mobilitazione. «La Sider Alloys ha acquisito lo stabilimento nel febbraio 2018 - si legge in una nota - da allora prima la pandemia, poi la richiesta di Via quindi la rincorsa ad ottenere un costo calmierato dell’energia, hanno di fatto giustificato i ritardi nell’attuazione del revamping e fatto scomparire la vertenza Sider Alloys dai tavoli ministeriali». Secondo i sindacati si deve fare il punto della situazione anche «sulla ricollocazione dei tanti lavoratori, circa 300, attualmente in mobilità».

Sul fronte Eurallumina invece c’è stato ieri un incontro tra gli assessori all’Industria Anita Pili, al lavoro Ada Lai e all’Ambiente Marco Porcu, sindacati e azienda. Gli assessori hanno comunicato che a breve sarà stipulato con il Governo il nuovo Addendum al Protocollo d’Intesa per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria e che nel giro di qualche settimana la Regione conta di arrivare ad un intesa con il Governo, superando il contenzioso sul Dpcm.