Sider Alloys, riparte la fonderia  

L’attesa Per la Sider Alloys il 2022 è stato un anno importante: a ottobre, attraverso il Decreto Aiuti Bis, è stata estesa alla società la garanzia della Sace sugli investimenti mentre lo scorso marzo Sider Alloys ha concluso un accordo commerciale con la Glencore per la fornitura di materie prime e il ritiro di prodotti dallo smelter di Portovesme. L’anno nuovo ha segnato la ripresa di una parte della fabbrica, il primo step di un piano di rilancio che si svilupperà nei prossimi mesi fino all’obiettivo dichiarato del riavvio della sala elettrolisi nella seconda metà del prossimo anno. Una nuova opportunità per la fabbrica, chiusa dall’Alcoa nel 2012 per gli alti costi dell’energia, con il licenziamento di circa 800 dipendenti tra diretti e appalti. Attualmente circa 400 ex Alcoa sono in mobilità in deroga, inseriti negli ammortizzatori dell’area di crisi complessa.

Attualmente possiamo produrre nei pozzi di colata placche da laminazione, billette da estrusione, T-bar da rifusione, tutti prodotti in leghe primarie - dice Eros Brega, responsabile della Relazioni Industriali di Sider Alloys - iniziamo con 3000 tonnellate al mese che gradualmente cresceranno. La capacità di produzione con la linea placche è fino a 25 mila-30 mila tonnellate annue che arriveranno fino a 50 mila includendo la linea billette che partirà nel secondo trimestre del 2023». Dopo lunghissimi anni di silenzio, una parte della fabbrica ha ripreso a vivere: gli operai e i tecnici della Fonderia hanno dato il via alla produzione e con le prime placche di alluminio si è infranto l’incantesimo che nel 2012 aveva spento, uno dopo l’altro, tutti gli impianti dello stabilimento, all’epoca di proprietà dell’Alcoa. «Il riavvio della fonderia è un primo passo - commenta Eros Brega - ma molto importante per ripartire. Il piano di rilancio va avanti: attualmente abbiamo 106 dipendenti diretti e circa un centinaio di lavoratori nell’indotto. Continuiamo a lavorare, in autunno contiamo di riavviare le prime celle della sala elettrolisi, il cuore produttivo dello stabilimento, che sarà a regime nel secondo semestre del 2024». Intanto la fabbrica ha ripreso a produrre, le placche in alluminio sono il risultato del nuovo corso, a cui seguiranno le billette a metà anno.

A Portovesme l’alluminio riparte dalla Sider Alloys, più precisamente dalla fonderia: dopo settimane di colate di prova la produzione è ufficialmente ripartita. I primi carichi di placche in alluminio fatte a Portovesme sono già partiti verso i clienti, una parte della fabbrica è tornata in produzione a dieci anni dalla fermata totale.

Al lavoro

L’attesa

Portovesme srl.

Il Presidente della Regione Christian Solinas ha convocato per lunedì i sindacati e la Portovesme srl per riferire il contenuto degli incontri romani dei giorni scorsi. Solinas aveva dichiarato, dopo i vertici, che esistono condizioni favorevoli per accordi commerciali tra la Portovesme srl e produttori di energia per forniture a prezzi più competitivi.«Se le dichiarazioni del Presidente fossero confermate - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil - sarebbe importante che l’azienda rivedesse sin da subito le decisioni assunte garantendo la continuità produttiva».

