Sider Alloys, lunedì parte la cassa integrazione 

Da lunedì parte la cassa integrazione alla Sider Alloys di Portovesme: le lettere che comunicano l’inizio degli ammortizzatori sociali sono arrivate ai lavoratori nei giorni scorsi. Si tratta di una cassa integrazione ordinaria, per 13 settimane, che coinvolgerà i dipendenti a rotazione.

Tra le motivazioni c’è il mancato arrivo dei container con le componenti indispensabili ai lavori di revamping sugli impianti, bloccati in Cina dalla crisi internazionale sui traffici nel canale di Suez. Ma già in precedenza alla Sider Alloys non sono mancati i problemi: a cominciare dai ritardi nei finanziamenti garantiti all’80 per cento dalla Sace, per continuare con i contratti in scadenza non rinnovati e i licenziamenti tra le ditte degli appalti. Una situazione esplosiva a cui sono seguite diverse assemblee e iniziative degli operai.

La richiesta della cassa integrazione non è un fulmine a ciel sereno, la Sider Alloys l’aveva annunciata qualche mese fa ma le organizzazioni sindacali avevano rigettato l’ipotesi. «Quello che sta succedendo è gravissimo - dicono i segretari di Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm, Roberto Forresu, Giuseppe Masala e Renato Tocco - chiediamo che si faccia chiarezza una volta per tutta: siamo assolutamente contrari a questo provvedimento. Il ministero prenda in mano la situazione, facendo tutte le valutazioni sul progetto di riavvio della fabbrica». Proprio al ministero si sono rivolti i segretari nazionali dei metalmeccanici, scrivendo al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e alla sottosegretaria Fausta Bergamotto. «L’urgenza della convocazione - scrivono D’Alò, Scarpa e Gambardella - viene avvalorata dalle comunicazioni di sospensione recapitate ai lavoratori in queste ore e dalle mancate risposte in sede di incontro ministeriale da parte dell’azienda e di Invitalia». Intanto anche i sindaci del Sulcis Iglesiente chiamano in causa il Mimit e la Regione, chiedendo un incontro urgente tra istituzioni e sindacati per la crisi che interessa l’area industriale di Portovesme, con tutte le criticità delle vertenze in attesa di soluzione, dei gap infrastrutturali e, non ultimo, l’annuncio della cassa integrazione della Sider Alloys dal 6 maggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA