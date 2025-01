«Sider Alloys, le lavorazioni non escono» 

«Blocco dell’uscita delle lavorazioni, comprese quelle già accantonate in fabbrica»: si è conclusa con questa decisione l’assemblea generale che si è svolta ieri mattina ai cancelli della Sider Alloys di Portovesme, nel giorno del rientro al lavoro degli operai, dopo la pausa natalizia, prorogata di un’ulteriore settimana dall’azienda. Ieri, intanto, si è svolto un vertice in Regione in vista del prossimo vertice che si terrà a Roma per questa vertenza e per quelle di Eurallumina e Portovesme srl.

La decisione

I dipendenti della Sider Alloys e della Gms hanno deciso di rientrare a lavoro, ma con alcune puntualizzazioni. «Gli impegni assunti dalla Sider Alloys – si legge in un comunicato delle segreterie territoriali di Fiom Cgil, Fsm Cisl, Uilm e Cub – sono stati totalmente disattesi nell’indifferenza di coloro che avrebbero dovuto garantire il rispetto degli accordi. L’assemblea generale ha deciso il rientro al lavoro, assumendo però la decisione del blocco dell’uscita delle lavorazioni, comprese quelle attualmente accantonate nello stabilimento. Inoltre non consentiremo che vengano effettuate ulteriori demolizioni in fabbrica se non orientate ad una seria progettazione di revamping».

L’incontro

Ieri l’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani ha incontrato le organizzazioni sindacali per fare il punto in vista dell’incontro al Ministero del Made in Italy. «Per quanto riguarda Eurallumina siamo convinti che sia necessario innanzitutto giungere alla ridefinizione del Dpcm sulla metanizzazione – ha detto – sul fronte Portovesme srl chiediamo che l’azienda rivaluti la riapertura della linea zinco o in alternativa presenti un vero e proprio piano industriale che possa ricomprendere l’impiego di tutti i lavoratori». Sul fronte Sider Alloys «vogliamo capire se, alla luce dei fatti recenti permanga la posizione di fiducia del Governo nei confronti dell’imprenditore». La crisi di Portovesme è l’oggetto di una lettera inviata dall’Anci alla Regione. «Siamo a fianco dei lavoratori e delle loro famiglie – scrive in una nota firmata dalla presidente Daniela Falconi, dal presidente del Consiglio Francesco Spiga e dal delegato per l’Industria Romeo Ghilleri – e chiediamo con urgenza all’assessorato all’Industria la programmazione di un piano di recupero e l’immediato coinvolgimento a livello nazionale delle autorità competenti».

