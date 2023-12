Sider Alloys, l’angoscia degli operai 

Da assemblea informativa a sciopero di tre ore: fino alle 11, ieri mattina a Portovesme i lavoratori della Sider Alloys con Gms e imprese d’appalto hanno incrociato le braccia. «Serve un incontro al Ministero per fare chiarezza sul futuro di questo stabilimento, servono risposte rapide che non possiamo più attendere»: è la richiesta delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, dopo i circa 30 posti di lavoro persi negli ultimi due mesi nell’ex fabbrica di alluminio in attesa di rilancio. Gli ultimi a perdere il lavoro, in ordine di tempo, sono nove operi della Tecnoproject, licenziati dal 1 dicembre. Prima di loro venti contratti a tempo determinato, tra Sider Alloys e Gms, sono scaduti senza essere rinnovati. «Una situazione assurda, non può andare avanti così», rimarca Renato Tocco, segretario della Uilm: «Gli operai rimasti senza lavoro rivivono l’incubo già vissuto ai tempi dell’Alcoa. Questa doveva essere la fase del rilancio, servono risposte certe da parte dell’azienda e del Governo».

Il nodo dei soldi

Ai cancelli ieri mattina era in programma un’assemblea informativa che poi si è trasformata in sciopero: tre ore dalle 8 alle 11 per discutere della situazione dello stabilimento. La fabbrica di Portovesme è al centro di un progetto di rilancio produttivo in cui sono fondamentali i finanziamenti garantiti dalla Sace: non sono ancora arrivati ed è difficile prevedere quando arriveranno e con quali modalità.

«L’incontro del 10 ottobre al ministero delle Imprese e del made in Italy – hanno scritto le segreterie territoriali dei metalmeccanici Fiom, Fsm, Uilm e Cub – aveva sancito l’urgenza di un percorso che doveva portare a rapide soluzioni per garantire le produzioni, invece sulla vertenza è calato il silenzio e chi ne paga le conseguenze sono i lavoratori». Le richieste di incontro al Ministero sono rimaste fino a oggi senza risposte e la situazione diventa sempre più delicata: i sindacati chiedono all’azienda certezze sul pagamento delle tredicesime e l’imminente scadenza di altri contratti e sollecitano risposte in tempi stretti da parte del Mimit. «È indispensabile», avverte Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil: «Ci sono questioni fondamentali da approfondire per capire che strada prenderà il progetto di rilancio».

Gli operai sono rientrati al lavoro alle 11, e una nuova assemblea informativa si è svolta alle 16,30. I nove licenziati degli appalti attendono una soluzione. «La politica, regionale e nazionale – dice Giuseppe Masala, segretario Fsm Cisl – deve occuparsi di questa vertenza, già definita strategica. Serve una svolta e deve arrivare in poco tempo». Finito lo sciopero, resta la preoccupazione per il futuro dello stabilimento, legato all’arrivo dei finanziamenti da destinare al revamping.

Eurallumina

Intanto ieri a Cagliari è stato siglato l’accordo sulla cassa integrazione per i lavoratori dell’Eurallumina. L’assessora al Lavoro Ada Lai, l’azienda e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il rinnovo degli ammortizzatori sociali. Per la prima volta i lavoratori Eurallumina sono stati inseriti nell’Area di crisi complessa. La cig interessa 201 lavoratori per 12 mesi. Il documento firmato ieri dovrà essere ratificato dal Ministero del Lavoro.

