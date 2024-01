Sider Alloys, la Regione chiede garanzie 

Si è parlato delle prospettive della Sider Alloys nell’incontro che si è svolto ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un incontro molto atteso a Portovesme dopo la decisione positiva del Governo, arrivata prima di Natale, di dare il via libera alle garanzie Sace per tutti gli investimenti di Sider Alloys necessario al rilancio. Ma le scorse settimane sono state caratterizzate anche dagli scioperi e le proteste dei lavoratori, prima per una trentina di licenziamenti poi per il mancato pagamento delle spettanze di dicembre e tredicesima, fino allo sciopero deciso nei giorni scorsi. Ieri finalmente l’incontro ministeriale.

L’incontro

Oltre ai rappresentanti del Mimit erano presenti gli assessori regionali Ada Lai (Lavoro) e Anita Pili (Industria), la presidenza della Regione con il consulente Carlo Lolliri, l’azienda Sider Alloys e le organizzazioni sindacali territoriali e nazionali di Fiom, Fsm e Uilm. «Nel corso dell’incontro l’assessorato al Lavoro - si legge in una nota della Regione - ha confermato di aver attuato per i lavoratori che percepiscono la mobilità in deroga, un’indennità ad integrazione del reddito per gli anni 2023 e 2024, pari a 500 euro mensili. Durante l’incontro i rappresentanti della Regione hanno inoltre manifestato l’esigenza di avere reali garanzie sul futuro della fabbrica, alla luce delle ulteriori risorse stanziate dai fondi del proprio bilancio per circa 2,5 milioni di euro».

I sindacati

Le organizzazioni sindacali giudicano l’esito dell’incontro negativo: dopo il via libera alle garanzie Sace per gli investimenti attendevano qualche passo avanti su licenziamenti e pagamenti. «La diminuzione della forza lavoro in stabilimento,il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, unite alla mancanza di un cronoprogramma - si legge in una nota delle segreterie nazionali e regionali dei metalmeccanici Cgil, Cisl e Uil - sono gli elementi che fanno emergere un parere assolutamente negativo nei confronti della Sider Alloys. Allo stesso modo si chiede una maggiore partecipazione alla compartecipata pubblica Invitalia e all’assessore all’Industria, che hanno limitatole loro presenze a blande dichiarazioni». Due nuovi incontri sul rilancio di Sider Alloys sono già stati fissati dal Mite per il 6 e il 19 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA