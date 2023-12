Sider Alloys: il governo punta sull’alluminio 

Il Governo crede nel rilancio dell’alluminio a Portovesme: la Sace ha dato il via libera alla garanzia Green che coprirà l’80 per cento degli investimenti che la Sider Alloys ha in programma per il rilancio della fabbrica di alluminio, rilevata nel 2018 dopo anni di stop in seguito alla chiusura decisa dall’Alcoa nel 2012. La garanzia Sace, riconosciuta per legge la scorsa primavera, è fondamentale per il rilancio della fabbrica di alluminio: una partita che si è sviluppata tra il ministero dell’Economia e della Finanze e il ministero delle Imprese e del Made in Italy, seguita con il fiato sospeso a Portovesme. Al riconoscimento della garanzia è legato a doppio filo il programma di revamping e il rilancio della produzione.

I tempi

Saranno le procedure bancarie a dettare i tempi dell’esecutività della misura ma si stima che saranno necessari circa due mesi. Nelle scorse settimane si sono susseguite a Roma le riunioni tecniche per superare l’impasse. Ora finalmente è arrivato il via libera alla garanzia Sace sui futuri investimenti per il rilancio dell’alluminio a Portovesme. «È di sicuro una buona notizia che abbiamo aspettato a lungo - dice Giuseppe Mannina, amministratore delegato della Sider Alloys - adesso ci auguriamo che i tempi delle procedure bancarie possano essere molto celeri nel rendere operativa questa misura perché si è accumulato ritardo rispetto al programma».

Le reazioni

Applaude allo sblocco della garanzia Green Gianni Lampis, deputato di Fratelli d’Italia. «Lo sblocco del rilancio industriale dell’ex Alcoa è un’ottima notizia - dice Lampis - un traguardo raggiunto grazie all’impegno del presidente Meloni e del ministro Urso che hanno lavorato in modo efficace. Un risultato che consentirà alla proprietà di terminare le attività di ristrutturazione generale ancora in corso. Ora non bisogna abbassare la guardia a tutela di quei lavoratori ancora in cig in deroga che speriamo possano tornare quanto prima a lavoro».

I sindacati

Il via libera dalla Sace è accolto positivamente dai sindacati che mettono l’accento sui lavoratori. «Un passaggio fondamentale - commenta Renato Tocco, segretario della Uilm del Sulcis - ora attendiamo risposte dall’azienda per i trenta operai che hanno perso il lavoro negli ultimi mesi, tra Sider Alloys, Gms e appalti. Il rilancio deve procedere spedito, non c’è tempo da perdere». Non appena la garanzia diventerà operativa, l’80 per cento dei 170 milioni di investimento sarà garantito da Sace. «Ora ci sia subito la convocazione al Mimit e l’azienda paghi le tredicesime - dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil - la notizia è positiva ma è necessario capire la prospettiva di quello stabilimento, serve un confronto al Ministero». Soddisfatto dalle novità romane Michele Ennas, consigliere regionale della Lega. «È un ulteriore passo avanti per il rilancio industriale della Sider Alloys - dice Ennas - ora si pongano rapidamente in campo tutte le azioni per la ripartenza degli impianti e per tutelare tutti i lavoratori coinvolgendoli al più presto nel ciclo produttivo». Nei giorni scorsi, in diverse occasioni, i lavoratori si sono riuniti in assemblea davanti ai cancelli, contro i licenziamenti e chiedendo tempi celeri per le decisioni della politica. «Dopo tanto tempo è arrivata una notizia positiva - dice Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl - con lo sblocco della garanzia si dovrebbero aprire nuovi scenari per lo stabilimento, noi continueremo a sollecitare la politica affinchè la tempistica sia rapida: tanti lavoratori attendono di poter rientrare in quella fabbrica».

