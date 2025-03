Sider Alloys, dopo le ferie forzate arriva la cassa integrazione 

Dopo le ferie forzate è arrivata la cassa integrazione. Non c’è pace per i lavoratori della Sider Alloys. A partire da domani resteranno a casa e non sanno quando potranno rientrare in fabbrica. Gli impianti sono fermi e non si intravedono spiragli per la ripresa della produzione. «La situazione si è ulteriormente aggravata – dice Roberto Forresu della Fiom Cgil – ne parleremo anche con il prefetto il 26 in occasione dello sciopero dei metalmeccanici». Secondo Renato Tocco (Uilm Uil) «non ci sono prospettive e il Governo deve affrontare questa situazione. È chiaro che l’azienda ormai è completamente inaffidabile. Non possiamo perdere altro tempo». Dello stesso tenore anche le affermazioni di Giuseppe Masala (Fsm Cisl): «Il Governo e la Regione non possono accettare questa decisione, di certo non l’accetteremo noi né gli operai. Non è sostenibile un simile comportamento dell’azienda». Mobilitazione anche sul fronte della Portovesme srl. «Il Governo deve chiarire quale sia la società disposta ad investire nello stabilimento – si legge in un comunicato delle segreterie territoriali di Fictem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – con quali risorse, con quali solidità economiche e con quali progetti industriali considerato che nell’ultimo incontro il ministro ha dichiarato che la produzione di piombo non era tra gli obiettivi del potenziale player». (f. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA