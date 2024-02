Sider Alloys conferma la cassa integrazione 

Si è svolto ieri mattina al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’incontro per fare il punto della situazione sulla Sider Alloys di Portovesme, dopo la richiesta di attivazione degli ammortizzatori sociali. L’azienda ha confermato al tavolo ministeriale la necessità della cassa integrazione a causa dei gravi ritardi nell’arrivo dei container da Shangai (con le componenti indispensabili al revamping) per la crsi del Canale di Suez. Le organizzazioni sindacali, invece, hanno chiesto alla società di non avviare la procedura di cig. All’incontro l’azienda ha presentato un nuovo cronoprogramma aggiornato, in base alle nuove previsioni la produzione di alluminio dovrebbe entrare a pieno regime a inizio 2026, mentre il revamping dovrebbe entrare nel vivo quest’anno. In attesa di novità sulle garanzie bancarie legate alla norma Sace confermata dal Governo a dicembre, è stato fissato un nuovo incontro per il 7 marzo. «Ancora una volta un incontro interlocutorio - dicono Roberto Forresu (Fiom Cgil), Giiuseppe Masala (Fsm Cisl) e Renato Tocco (Uilm) - speriamo che ci siano elementi in più la prossima volta. Resta ferma la nostra contrarietà all’ipotesi di cassa integrazione». (a. pa.)

