Sider Alloys, blocco ai cancelli 

Le lettere di licenziamento per nove operai di un’impresa degli appalti hanno fatto scattare lo sciopero ieri mattina alla Sider Alloys di Portovesme. In solidarietà con i nove lavoratori della Tecnoproject che mercoledì hanno ricevuto la comunicazione del fine rapporto, esecutivo dal primo dicembre, tutti i lavoratori metalmecannici si sono fermati ai cancelli della fabbrica per un’assemblea, in discussione le iniziative contro i licenziamenti.

La protesta

«Questi nove licenziati degli appalti si aggiungono ai venti dipendenti di Sider Alloys e Gms a cui nelle scorse settimane non è stato rinnovato il contratto a tempo determinato - dice Renato Tocco, segretario della Uilm del Sulcis Iglesiente - una situazione inaccettabile che non possiamo tollerare». I sindacati chiedono un incontro urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per fare chiarezza sulle prospettive del rilancio. Una legge della scorsa primavera ha riconosciuto alla Sider Alloys le garanzie Sace per gli investimenti del piano di rilancio della fabbrica ma il via libera non è mai arrivato e la società svizzera è ancora in attesa dei finanziamenti con annesse coperture bancarie, vitali per procedere con il revamping della fabbrica. «Serve un tavolo urgente al Mimit per riprendere il discorso dove si era interrotto - dice Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil - i licenziamenti non possono passare».

Il futuro

Alle 11, dopo l’assemblea, tutti i lavoratori sono rientrati in fabbrica ma resta alta la tensione. «In questa fabbrica si dovrebbe parlare di rilancio e ripresa produttiva - osserva Giuseppe Masala, segretario Fsm Cisl - invece dobbiamo fare i conti con licenziamenti. La politica faccia tutto il possibile>. Nel pomeriggio le segreterie di Fiom, Fsm e Uilm diffuso un comunicato in cui chiedono un tavolo di confronto al Mimit e sollecitano la Sider Alloys e la Gms ad intervenire presso l’impresa di appalto. Intanto, a proposito di problematiche del polo industriale di Portovesme, dopo la lettera dei sindaci dello scorso 30 ottobre al ministro Urso, la sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto ha convocato i primi cittadini del Sulcis Iglesiente per mercoledì 29, alle 12, per discutere delle tematiche sollevate dai sindaci. La riunione si terrà in videoconferenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA