Sider Alloys, appello al ministro Urso 

«Non si può aspettare oltre, il ministro Adolfo Urso ci convochi e prenda una decisione sul futuro della fabbrica». Ieri mattina davanti ai cancelli della Sider Alloys si sono dati appuntamento i lavoratori, con sindacati, sindaci, consiglieri regionali, la Chiesa. Presente anche l’assessore all’Industria Emanuele Cani.

La protesta

La decisione dell’azienda di prolungare lo stop alle attività di un’ulteriore settimana e il ritardo nel pagamento della tredicesima ha fatto scattare una nuova protesta. «In questi sette anni abbiamo verificato che Sider Alloys non è in grado di far ripartire lo stabilimento – ha detto Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil – il Governo cerchi un’altra soluzione». L’obiettivo è una convocazione urgente al Ministero per le Imprese e il Made in Italy.«Serve una svolta definitiva per questo progetto – dice Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl – dopo sette anni è ora di dire basta». Un’inversione di tendenza che, secondo i sindacati, deve passare da una convocazione al Ministero.

Le richieste

«Non possiamo continuare ad aspettare – dice Renato Tocco, segretario Uilm – è tempo di cercare un altro acquirente per dare una prospettiva ai dipendenti e ai tanti lavoratori ancora in mobilità che hanno lottato per questa fabbrica». Tra i lavoratori ieri mattina è arrivato anche l’assessore all’Industria Emanuele Cani. «L’alluminio è strategico per l’economia nazionale – ha detto – e ricordiamo che questo stabilimento può contare su un regime energetico particolarmente vantaggioso. Inoltre c’è un pool di banche che si è detto disponibile a concretizzare quanto previsto. L’imprenditore si metta a disposizione per trovare una soluzione condivisa». A Portovesme c’erano anche alcuni consiglieri regionali. «È necessario un incontro con il ministro – dice Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – il territorio ha bisogno di risposte». Accanto ai lavoratori anche i sindaci. «Questa situazione di crisi non può andare avanti – ha detto Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - serve una soluzione dal Ministero». Come in tutte le vertenze la Chiesa è al fianco degli operai. «Non so di chi sia la colpa, ma la ripartenza non si è realizzata – ha detto don Antonio Mura – chi ne paga le conseguenze sono i lavoratori».

