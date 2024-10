Sider Alloys, appello al Governo 

Stipendi in ritardo, licenziamenti all’orizzonte per mensa e pulizie, preoccupazione per un rilancio che non decolla. Alla Sider Alloys di Portovesme ieri gli operai hanno scioperato, le organizzazioni sindacali chiedono un intervento deciso al Governo. Davanti ai cancelli dello stabilimento i mezzi in entrata sono rimasti fermi per tutta la durata della protesta. A portare sostegno agli operai in sciopero c’era anche don Antonio Mura, responsabile della Pastorale del Lavoro della Diocesi di Iglesias, e tre consiglieri regionali del territorio: Alessandro Pilurzu (Pd), Gianluigi Rubiu (FdI) e Luca Pizzuto (Sinistra Futura).

La denuncia

I sindacati hanno denunciato, oltre al ritardo nel pagamento degli stipendi, il mancato pagamento del welfare e del fondo pensione. Altra questione delicata: le sei addette di mensa e pulizie rischiano di essere licenziate a fine mese, per il mancato pagamento della commessa. Durante lo sciopero è poi arrivata la notizia che il licenziamento è sospeso, i termini sarebbero stati posticipati al 30 novembre. «Oggi abbiamo ottenuto innanzitutto la sospensione dei licenziamenti per le lavoratrici - dice Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil - è necessario avere al più presto un incontro con l’azienda e chiediamo al Ministero di interessarsi direttamente alla vertenza».

Le reazioni

«Sono sei anni che Sider Alloys ha rilevato la fabbrica - dice Renato Tocco , Uilm - ma gli accordi per il rilancio ancora non si sono realizzati. Chiediamo che il Governo valuti tutte le soluzioni». L’anno scorso la Sider Alloys era stata inserita tra le aziende beneficiarie delle garanzie Sace, che ancora non si sono concrerizzate. «Sappiamo che a giorni sarà eseguito il pagamento - dice Gianluigi Rubiu - continueremo a monitorare con attenzione». Alessandro Pilurzu analizza le tante crisi industriali. «l filo conduttore sono le multinazionali che vogliono spremere aiuti pubblici, servono soluzioni per queste vertenze - dice - una delle strade, come ha detto anche il Ministro, potrebbe essere il commissariamento». A fianco ai lavoratori in sciopero c’è don Antonio Mura. «Ogni giorno raccolgo le sofferenze delle famiglie coinvolte in queste crisi - ha detto - molti sono costretti a partire in cerca di nuove occasioni. E noi diventiamo sempre più poveri».

