Siddi, Etzi e Podda: il tridente dell’Isola 

Amici nella vita di tutti i giorni, rivali in campo. E tutti protagonisti della nuova Serie A di calcio a 5. Riccardo Siddi, Lorenzo Etzi e Michele Podda accrescono il numero di giocatori sardi nel massimo torneo e nella nuova stagione, al via in autunno, si sfideranno vestendo le maglie di tre squadre diverse.

Podda, classe 2000, quella del Catania con cui ha appena vinto il titolo; Etzi, classe 2002, quella della Feldi Eboli; Siddi infine, 23 anni, mancino e novizio del campionato, quella dell’Ecocity Genzano dopo aver sfiorato pochi mesi fa la promozione con la Leonardo (segnando 36 reti e arrivando ai playoff della A2Élite) e aver debuttato con la Nazionale a inizio anno in Marocco. «Si è chiuso un viaggio durato otto anni e ne inizio un altro nuovo, tanto bello quanto insidioso», sottolinea Siddi, «attendevo questo momento da tanto tempo, la squadra è fortissima e possiamo competere per vincere».

I tre sono cresciuti assieme regalando giocate spettacolari proprio ai tempi della Leonardo. «Sono contento per Riccardo, si merita l’opportunità di giocare in Serie A», commenta Etzi, che approda alla Feldi Eboli dopo i positivi campionati di A con il 360 GG Monastir e la Sandro Abate Avellino: «L’ho scelta per la sua storia», spiega il laterale, «è una squadra competitiva e con tanta voglia di vincere. Personalmente vorrei alzare l’asticella, mi piacerebbe alzare un trofeo da protagonista».

Sogni

Siddi ed Etzi preparano insieme la nuova stagione, allenandosi con la giusta costanza per arrivare al meglio al primo giorno di raduno con le nuove squadre: «Ci affronteremo col massimo rispetto ma se ci sarà da dare qualche colpo non ci tireremo indietro». I due scherzano, anche se «la speranza», prosegue Siddi, «è ritrovarci poi da avversari a fine stagione, quando conta di più».

I due giovani sognano di affrontarsi nei playoff scudetto e magari di imitare Podda, che quest’anno con la Meta Catania si è laureato campione d’Italia segnando anche un gol nella decisiva gara 3 contro il Napoli Futsal. «Michele quest’anno ha fatto qualcosa di straordinario, faremo il tifo per lui in Champions League», dicono in coro Etzi e Siddi.

Nazionale

Il tridente isolano formato da Siddi, Etzi e Podda rappresenta la Sardegna del futsal anche in Nazionale. Tutti e tre sono nel giro azzurro e hanno provato la gioia del debutto, ma non sono ancora riusciti a disputare una partita insieme. Solo Podda ha giocato con la maglia dell’Italia sia con Etzi sia con Siddi ma solo singolarmente. Gli altri due, invece, hanno condiviso l’esperienza di uno stage con la Nazionale nel febbraio 2023.

«Sarebbe bello giocare almeno una partita tutti e tre insieme, non sarà facile ma ci proveremo», concludono. Il sogno passa soprattutto dal prossimo campionato di Serie A, in cui i talenti sardi proveranno a portare in alto la bandiera dei Quattro mori.

