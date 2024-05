Sicurezza, via i lavori nell’edificio tra via Marconi e via Porcu 

Dopo il crollo di alcuni mesi fa, hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza dell’edificio all’incrocio tra via Marconi e via Porcu.

Gli operai hanno sistemato l’impalcatura e dato il via all’intervento. I proprietari dei locali che un tempo ospitavano un’agenzia di viaggi, hanno così dato seguito all’ordinanza, notificata già tempo fa, che imponeva di iniziare subito i lavori per eliminare i rischi per l’incolumità pubblica. Dall’edificio infatti erano venuti giù mattoni e calcinacci che avevano costretto a un intervento i vigili del fuoco: questi avevano eliminato le parti pericolanti e transennato il marciapiede con gravi disagi per i pedoni costretti a passare in mezzo alla strada.

Sono ancora molte le strade dove sono presenti le transenne a seguito di crolli e di lavori che non sono ancora stati portati avanti. È il caso ad esempio di via Marconi dove ormai da tempo le barriere circondano un balcone da cui erano caduti calcinacci, inglobando un’ attività commerciale e impedendo i passaggio dei pedoni. Nonostante l’ordinanza i lavori non sono mai iniziati e così non è possibile spostare le transenne e togliere l’ingombro con gravi disagi per tutti.

