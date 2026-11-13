Centomila euro dal governo a Palazzo Ducale per la sicurezza urbana. La provvista economica dell’esecutivo Meloni per i Comuni nasce dall’aumento del Fondo del ministero dell’Interno che, ai 25 milioni del decreto di inizio anno, ha aggiunto ulteriori 32. Applaudono gli esponenti di Fratelli d’Italia come il coordinatore cittadino Luca Babudieri che rimarca l’incremento delle risorse. «Dimostra la volontà di affiancare concretamente le amministrazioni locali- dichiara- riconoscendo che la sicurezza urbana si costruisce soprattutto attraverso la presenza sul territorio, la prevenzione e il sostegno a chi è impegnato a garantire il rispetto delle regole».

Il punto di forza del decreto, secondo gli esponenti FdI cittadini, è che allarga le tipologie di interventi finanziabili. «Le risorse potranno essere utilizzate per il pagamento di straordinari e indennità agli operatori della Polizia locale- rimarcano i tre consiglieri comunali Roberto Cadeddu, Pietro Pedoni e Maurizio Usai- per l'acquisto di tecnologie e strumentazioni, per l'installazione di sistemi di illuminazione pubblica e per la realizzazione di progetti nelle scuole contro bullismo e cyberbullismo». Ma sono in programma anche iniziative di sensibilizzazione sull'uso degli spazi pubblici, mediazione sociale e inclusione, che mirano a prevenire e ridurre le situazioni di marginalità e disagio. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA