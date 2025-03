Sicurezza urbana, firmato il patto  

Il progetto prevede la messa in sicurezza delle zone più sensibili come il centro storico, l’ingresso e l’uscita del Comune, la zona degli impianti sportivi e l’area in cui solitamente si svolgono gli eventi culturali. Il prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, e il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas, pochi giorni fa, hanno sottoscritto un patto per la sicurezza urbana che delinea strategie condivise per contrastare l’illegalità e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Tra le misure previste c’è anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree più sensibili del paese. «Il patto è un importante strumento per contrastare ogni forma di illegalità - spiega il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas - Senza sottoscrivere questo accordo, il Comune non può chiedere al Governo nessun finanziamento mirato per acquistare e installare telecamere di videosorveglianza».( s. p. )

