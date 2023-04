Sicurezza, un aiuto dal Governo 

C’era anche Cagliari all’incontro-confronto convocato al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza in diverse ciuttà d’Italia tra cui Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Venezia. In campo sindaci, prefetti e questori. Il titolare del Viminale ha preannunciato l’intenzione di estendere, a tutte le città metropolitane del Paese, le iniziative già proficuamente avviate dallo scorso gennaio a Roma, Napoli e Milano per migliorare la sicurezza nelle aree urbane. Un modello operativo già sperimentato nelle tre principali realtà metropolitane per l’intensificazione - sotto la regia del Dipartimento di pubblica sicurezza - delle operazioni straordinarie “ad alto impatto”, realizzate con l’impiego di personale della Polizia, dell’Arma e della Guardia di Finanza, con la collaborazione delle Polizie locali.

I fondi

«Ci sono disponibili 45 milioni grazie ai quali si potrà ampliare il sistema della videosorveglianza ma anche garantire una presenza costante delle forze dell’ordine nei punti più a rischio. Noi fortunatamente non abbiamo le criticità di altre città per esempio intorno alle stazioni e neppure dobbiamo fare i conti con una criminalità organizzata e neppure le cosiddette baby-gang, ma esistono situazioni critiche che dobbiamo affrontare e sconfiggere come gli eccessi della movida o lo spaccio di stupefacenti in zone circoscritte», ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu. «Su questi tempi ho incentrato il mio intervento e il ministro ha annunciato la sua imminente presenza a Cagliari per partecipare a una riunione del comitato sulla sicurezza e l’ordine pubblico».

In temi

Alla videoconferenza Truzzu ha messo l’accento sulla situazione di piazza del Carmine, sulla vendita degli alcolici ai minori («Abbiamo chiuso i locali ma poi sono stati presentati ricorsi al Tar e ad uscire sconfitti sono stati il Comune e la città visto che i negozi di alcolici hanno subito riaperto») e sulle difficoltà a gestire «un certo tipo di immigrazione che non vuole farsi aiutare e che spesso delinque». Il riferimento è sull’ultimo episodio che ha visto alcuni stranieri scagliarsi contro i Falchi della Squadra Mobile intervenuti in piazza del Carmine per bloccare uno spacciatore. Si è parlato inoltre dei migranti allontanati dalla casa incendiata di via Riva di Ponente e della baraccopoli che sta crescendo in viale La Playa. «La Prefettura ci chiede la disponibilità di alloggi per i migranti che vivono in strada ma il Comune non ne ha. Credo che debba intervenire la Regione che dispone di immobili inutilizzati». (a. pi.)