Sicurezza, tavolo permanente 

Un’assemblea provinciale allargata sulla sicurezza nei territori del Nuorese e dell’Ogliastra, che si riunirà con frequenza. Il tavolo dei 100 sindaci convocato dal prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, diventerà un tavolo permanente, che già nel prossimo mese potrà tornare a riunirsi. È una necessità emersa lunedì dopo due ore di confronto tra istituzioni. Da una parte prefetto, forze di polizia e magistratura, dall’altra i sindaci. Un filo diretto dello Stato con lo Stato in tutte le sue rappresentazioni è quello che il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha di fatto inaugurato, con Dionisi che ha dato disponibilità a ogni amministratore di prospettare tutte le problematiche degne di attenzione e che possono minacciare ordine e sicurezza pubblica. La bomba di Ottana ha risvegliato una reazione della società che vuole isolare ed identificare i violenti. Dialogo, collaborazione e tecnologia le armi, con attenzione alla videosorveglianza, da migliorare dove non funziona o installare dove non c’è. Solo due i Comuni del Nuorese totalmente privi di videocamere: Silanus e Tertenia.

