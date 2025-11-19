Sicurezza, T-Red anche sulla ex 554 

Sono in arrivo tempi duri per i “furbetti” del semaforo. Dopo il primo Photored sistemato a luglio del 2024 all’incrocio tra viale Colombo e via Bonaria, con conseguente pioggia di multe, un impianto identico sarà sistemato in viale Europa, l’ex statale 554, nel tratto all’incrocio con via Marconi.

Da un’analisi della Polizia locale è stato infatti appurato che questo è uno dei tratti più pericolosi di tutto il territorio, con altissimo rischio di incidenti stradali per colpa degli automobilisti che passano con il rosso. Ma se continueranno a farlo incapperanno in pesanti sanzioni: si va dai 167 euro se si commette l’infrazione di giorno, ai 222 euro dopo le 22 con la decurtazione, in entrambi i casi, di sei punti dalla patente. In arrivo dunque una valanga di multe se si considera che in viale Colombo la media è di 500 automobilisti multati al mese, che da luglio del 2024 ad oggi vogliono dire circa 7000 sanzioni.

L’annuncio

«L’acquisto e l’installazione del nuovo impianto T-Red» spiega il sindaco Graziano Milia, «deriva dalla volontà di incrementare la sicurezza nella viabilità comunale, fermo restando che l’imprudenza degli automobilisti, troppo spesso sopraffatti dalla fretta o distratti dall’uso del cellulare, resta la causa principale degli incidenti». Detto questo, «lo strumento sarà posizionato nell’incrocio tra via Marconi e viale Europa, perché è stato identificato come il più pericoloso a seguito di un’analisi dei sinistri registrati in città. Sarà un ulteriore incentivo per far rispettare il codice della strada». Tuttavia «è evidente che tali interventi strutturali non sono sufficienti, ma occorre che gli automobilisti si abituino a rispettare gli altri utenti della strada. E proprio con l’obiettivo di cambiare la cultura abbiamo finanziato i progetti di educazione stradale, che sono in corso proprio in questi giorni nelle scuole».

Sicurezza prioritaria

Il nuovo Photored sulla ex 554 sarà importantissimo anche per la sicurezza dei pedoni, perché in quel tratto attraversano tante persone dirette al centro per l’impiego. E davanti a tanti multati e scontenti, erano stati proprio tanti cittadini a chiedere la sistemazione delle fotocamere anche in altri semafori della città per garantire la sicurezza.

Un altro punto critico è sicuramente il semaforo all’incrocio tra via Cagliari e via Brigata Sassari, anche qui passano con il rosso a ogni ora e soprattutto la domenica quando è poco trafficato. Ma se qui per ora il T-Red non è in programma, va avanti invece la trafila per evitare che il semaforo per i pedoni e quello per le auto scattino contemporaneamente al verde. Lo aveva assicurato proprio il sindaco dopo l’ennesimo incidente di qualche settimana fa, quando una donna era stata falciata dal bus del Ctm.

