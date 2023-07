Sicurezza sulla Statale 130, il comitato in fermento 

I membri del comitato per la sicurezza della 130 sono in fermento: a un mese dall'incontro tra l'assessore regionale ai Lavori pubblici Pier Luigi Saiu, il comitato, le sindache Maria Laura Orrù di Elmas e Monica Cadeddu di Decimomannu e un rappresentante dell'Anas, dalla Regione nessuna novità. Da quella riunione, il 5 giugno, erano emerse alcune osservazioni.

E l’assessore aveva promesso che il verbale dell'incontro sarebbe stato inviato al presidente Solinas, commissario straordinario per i lavori della messa in sicurezza del tratto stradale da Elmas a Decimomannu, teatro di frequenti incidenti anche mortali: «Non abbiamo saputo più nulla - denuncia Ottavio Schirru, portavoce del comitato - il verbale che ci avevano promesso non ci è arrivato. Ma, a differenza loro, noi le promesse le manteniamo; siccome abbiamo detto che non ci saremo fermati, abbiamo in programma un sit in a Elmas come quello fatto a Decimo. E poi stiamo pensando a un Consiglio comunale congiunto con tutti i sindaci interessati, in cui inviteremo anche il sindaco di Città metropolitana Paolo Truzzu». Saiu cerca di tranquillizzare tutti: «Solinas è stato informato dell'esito dell'incontro, fondamentale per conoscere le esigenze di tutte le parti in causa. Nel giro di qualche giorno il verbale sarà inviato a tutti: redigere un documento ufficiale che riassume una situazione molto complessa richiede tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA