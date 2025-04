Sicurezza sul lavoro, strage infinita 

Una strage continua, che va fermata. Perché sul lavoro si continua a morire ogni giorno. Cgil, Cisl e Uil si preparano a celebrare il Primo Maggio dedicandolo quest’anno proprio al tema della salute e della sicurezza. Un tema sul quale non ci sono divisioni. “Uniti per un lavoro sicuro”, è lo slogan scelto per la giornata che vedrà i tre segretari generali in tre luoghi simbolici, con manifestazioni comunque unitarie, a ricordare le tante vittime e dire «basta». Perché anche la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro comincia con un’altra vita persa: un operaio di 59 anni morto in una cava di marmo a Massa Carrara.

Una lunga scia di sangue

Attorno alle 8, Paolo Lambruschi, che era alla guida di un mezzo per le movimentazioni in cava, è uscito fuori strada precipitando in una scarpata. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo ed è morto sul colpo. L’ultima vittima di una lunga scia di sangue. Il bilancio è pesante: oltre mille le vittime in Italia: nel 2024 quasi 590mila le denunce di infortunio e tra queste 1.090 di casi mortali, come indica l’Anmil (l’Associazione dei lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), sulla base dei dati provvisori dell’Inail. Nei primi due mesi di quest’anno sono 138 le denunce di infortunio mortale, tra i 101 decessi sul lavoro e i 37 in itinere, ovvero nel percorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

L’appello

«Lavoro sicuro vuol dire lavoro non precario, lavoro ben pagato», afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini che giovedì sarà a Roma. «Vuol dire superare la logica dell’appalto e del subappalto», rimarca richiamando uno dei quesiti referendari su cui si voterà l’8 e 9 giugno. «Serve una strategia nazionale», dice la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, giovedì a Palermo. «Siamo davanti a numeri da guerra civile», insiste il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che sarà a Montemurlo (Prato) per ricordare Luana D’Orazio, morta il 3 maggio 2021 a 22 anni mentre lavorava in una azienda tessile, stritolata da un macchinario. Nel pomeriggio sempre a Montemurlo sarà intitolata una strada alla giovane operaia e mamma, e alla cerimonia sarà presente la ministra del Lavoro Marina Calderone. Che intanto rilancia l’impegno del governo per la sicurezza.

