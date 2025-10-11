Sicurezza sul lavoro, irregolarità in un bar 

Una denuncia per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e una sanzione amministrativa da quasi duemila euro. Questo il risultato dei controlli effettuati venerdì dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro in un bar a Is Mirrionis.

L’ispezione nel locale e le verifiche sulla documentazione, come ricostruito dai militari, ha fatto emergere che la titolare, una cagliaritana di 46 anni, non avrebbe fornito «ai propri dipendenti una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza», come previsto dalla legge. Oltre alla sanzione, la donna è stata denunciata.

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, in collaborazione con i colleghi dei reparti territoriali, sotto il coordinamento del comando provinciale, stanno intensificando i controlli sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e a garanzia della sicurezza negli ambienti di lavoro. (m. v.)

