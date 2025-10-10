Sicurezza sul lavoro, infortuni in aumento 

Sette morti, 5.870 denunce di infortunio sul lavoro in sei mesi, 961 casi solo a giugno. Sono i numeri riguardanti la Sardegna riportati dalla statistica Inail aggiornata al 30 giugno scorso. Numeri e dati che si aggiungono al report nazionale illustrato durante la tre giorni del convegno nazionale di Agi, Avvocati Giuslavoristi Italiani, che si chiude oggi a Palazzo dei Congressi. Oltre 500 partecipanti e cinquanta relatori per confrontarsi sul tema del “Lavoro Sicuro”.

Il fenomeno

«Un ambiente di lavoro sicuro richiede una combinazione di regole rigorose, formazione efficace dei lavoratori e solido programma di controllo sanitario», ha premesso ieri in apertura Giuliana Murino, presidente Agi Sardegna. A seguire il primo talk, moderato dal giornalista Federico Fubini, ha messo in luce i numeri che caratterizzano il fenomeno: nel 2024 le denunce di infortunio in Italia sono state 514mila, di cui 1189 con esito mortale. Il confronto anno per anno indica che le denunce sono in calo, «ma colpisce l’aumento degli infortuni in itinere, nel tragitto casa-lavoro: il 42% degli infortuni mortali si verifica sulle strade», ha evidenziato l’avvocato Aldo Bottini, già presidente nazionale Agi.

Regole da osservare

«L’infortunio in itinere è un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti», ha aggiunto Patrizia Tullini, Università di Bologna. «È possibile mitigare il rischio con un’organizzazione più accurata, o riducendo il numero di lavoratori impegnati sulla strada, grazie allo smart working». Per Bottini, «buona parte degli infortuni è dovuta ad atteggiamenti negligenti dei dipendenti. La giurisprudenza esclude il concorso di colpa, ma serve un atteggiamento più severo verso chi non rispetta le prescrizioni». Di parere opposto Tullini: «Datore di lavoro e lavoratore non sono sullo stesso piano, il primo è un garante, deve la protezione, il secondo ha diritto di riceverla». Focus anche sulle molestie nei luoghi di lavoro. Nel 2024, in Italia, 2,32 milioni di persone hanno subito almeno una molestia. L’81,6% donne. «In percentuale elevata le molestie non vengono denunciate, per mancanza di fiducia nel sistema di giustizia, timore di perdere il posto o vivere l’evitamento sociale dei colleghi», ha spiegato l’avvocata Floriana Nasso.

RIPRODUZIONE RISERVATA