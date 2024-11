Sicurezza sul lavoro: incontro con gli studenti 

“Le parole della sicurezza. Percorsi didattici per gli studenti”: ieri mattina alcune classi del liceo Fermi di Nuoro hanno proseguito con i percorsi legati alla sicurezza negli ambienti lavorativi con un confronto assieme a Confindustria Sardegna Centrale e Inail. A far visita agli studenti sono stati il direttore di Confindustria Sardegna Centrale Luigi Ledda, il Presidente del Gruppo giovani imprenditori Confindustria Sardegna Centrale Alessandro Pittorra e il consulente sulla sicurezza Alessandro Deidda. Imprese e giovani saranno di nuovo insieme domani in occasione del Pmi day che quest'anno coinvolge 330 studenti. (g. pit.)

