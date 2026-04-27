Sicurezza sul lavoro,  il progetto delle Acli 

Diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro coinvolgendo l’intera collettività e promuovendo la sua trasmissione di generazione in generazione, affinché diventi un valore condiviso, duraturo e radicato nella società. Questo l’obiettivo del progetto “Educare alla Sicurezza” che le Acli della Sardegna promuovono a partire da oggi, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. «L’idea è di investire nell’educazione alla sicurezza già da piccoli, per creare una cultura della prevenzione già prima dell’ingresso nel lavoro», spiega Mauro Carta, presidente regionale delle Acli. «In vari Paesi europei l’educazione alla sicurezza è spesso integrata nell’educazione civica, anche con esercitazioni antincendio regolari, educazione stradale, uso sicuro di strumenti nei laboratori; i bambini imparano procedure di emergenza fin da piccoli per saper gestire in maniera disciplinata situazioni di rischio con progetti legati alla sicurezza già dalla scuola primaria», aggiunge.

Il progetto

Il progetto, partito ieri con una campagna social, proseguirà con azioni articolate e attività nelle scuole e si svilupperà lungo tutto il 2026, che è l’anno che le Acli della Sardegna dedicano alla prevenzione sulla sicurezza sul lavoro; l’obiettivo è consolidare una cultura della sicurezza accessibile, promuovendo una maggiore attenzione ai fattori che incidono sulla tutela individuale e collettiva, consolidando la cultura della prevenzione. Oggi, in occasione delle manifestazioni legate a Sa di de Sa Sardigna, dalle 16 ci sarà una dimostrazione sulle tecniche di primo soccorso con distribuzione di materiale informativo negli stand di Assemblea Natzionale Sarda (tra piazza Yenne e il Corso Vittorio Emanuele II).

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