Sicurezza sul lavoro, cantieri sanzionati 

Irregolari. Dunque un rischio per i dipendenti impegnati all’interno del cantiere. A scoprirlo sono stati i carabinieri delle stazioni di Pirri e Villanova che ieri, in stretta collaborazione con i funzionari dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, hanno eseguito un’ispezione in due cantieri edili cittadini nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del lavoro nero e alla verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza. Nel primo intervento i militari hanno proceduto al controllo di una ditta impegnata nella costruzione di alcune unità abitative. Un ponteggio è risultato non conforme allo schema previsto dall'autorizzazione ministeriale. È stata contestata una sanzione amministrativa di circa 1200 euro. In un altro cantiere è stato appurato che sulle scale non erano stati innalzati i parapetti. L’irregolarità prevede un'informativa alla Procura o, nel caso la criticità venga subito sanata, una multa di 1400 euro. (a. pi.)

