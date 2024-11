«Sicurezza, subito gli interventi» 

Prima gli auguri per la nomina, poi però arriva subito la richiesta. E cioè: intervenire nelle strade, quasi tutte in condizioni di degrado. Il commissario straordinario della Provincia, Battista Ghisu, si è insediato appena un mese e mezzo fa e non c’è un sindaco degli 88 comuni che non gli abbia chiesto di mettere in sicurezza i tratti di competenza dell’ente. Mille chilometri di strade da anni sofferenti in modo sempre più grave a causa della limitata manutenzione. «Sto ascoltando tutti, nessuno escluso - dice - I sindaci hanno ragione, gli operai arriveranno ovunque, la sicurezza nelle strade è la mia priorità».

L’annuncio

Ghisu ha raccontato di essere richiesto giornalmente dai primi cittadini pochi giorni fa, durante il suo intervento in occasione della presentazione del rendiconto sociale dell’Inps, avvenuto nella sala consiliare della Provincia. «Volevo far capire l’emergenza presente nelle nostre strade - spiega Ghisu - tra buche profonde, assenza di segnaletica e in tanti casi buio pesto a causa della mancanza dell’illuminazione. Ci sono tratti molto pericolosi che cercheremo di risanare subito. Tutto questo sarà possibile grazie ai dieci milioni di euro stanziati dalla Regione e in parte già nelle casse della Provincia. Ovviamente non basteranno per intervenire in tutti i tratti, siamo infatti al lavoro per capire quali sono le priorità. Poi chiederemo altri fondi».

Gli appalti

Il commissario fa sapere che attualmente ci sono quattro gare d’appalto in corso: «Una volta individuate le imprese gli operai interverranno in altrettanti tratti molto importanti e pericolosi - spiega Ghisu - Metteremo mani lungo la 388, che da Zerfaliu va verso Siamaggiore. Ci sono a disposizione circa 500mila euro. Verrà risanata poi la strada provinciale 15, per un totale di 55 chilometri. Si tratta del tratto più lungo della provincia. Sono interessati i territori di Tadasuni, Bidonì, Sorradile, Nughedu e Neoneli. Ma grazie a un milione di euro sarà possibile intervenire sempre nella 15 ma nei territori di Milis, Bonarcado e Santu Lussurgiu. Altri lavori inizieranno nella strada 87, da Ollastra a Siapiccia».

Le promesse

Il commissario non dimentica però gli altri territori. «Non posso non considerare, per esempio, la raccolta firme che c’è stata ad Arborea. Più di mille cittadini ci chiedono di intervenire sulla 52. Nei prossimi giorni i dirigenti faranno un sopralluogo». Ma c’è da mettere mano, anzi, asfalto, anche lungo la strada provinciale 1, tratto che percorrono gli automobilisti che da Cabras devono dirigersi a Oristano passando per varie zone. «Interverremo in tutta la viabilità - conclude Ghisu - Promesso. Chiederemo sempre più risorse».

RIPRODUZIONE RISERVATA