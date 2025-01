Sicurezza, studenti a lezione 

Gli studenti incontrano Confindustria della Sardegna centrale e Inail in un percorso didattico sulla sicurezza. Nella biblioteca Satta sono stati presentati ieri mattina i risultati del progetto “Le parole della sicurezza. Percorsi didattici per gli studenti” realizzato da Confindustria nuorese insieme alla direzione regionale dell’Inail e in partenariato con il Gruppo giovani imprenditori e la Fondazione Lhs. Circa 350 gli studenti coinvolti in attività formative sui temi della sicurezza negli ambienti di lavoro e nel quotidiano. Con loro, anche docenti e formatori. L’evento conclusivo del progetto è stato introdotto da Luigi Ledda, direttore di Confindustria, e da Paolo Pili, direttore della sede Inail di Nuoro. I risultati del progetto sono stati presentati da Francesca Puddu e Giovanna Pittalis di Confindustria Sardegna centrale e dagli studenti del liceo Fermi e dell’istituto tecnico Chironi attraverso i loro elaborati, mentre Erika Filati (Fondazione Lhs), i formatori Francesco Aru, Roberto Cesaraccio, Angela Lilliu, Salvatore Siotto e i docenti Marco Sanna, Maria Giovanna Sanna e Maristella Zedde, oltre al presidente del gruppo Giovani imprenditori, Alessandro Pittorra, hanno parlato della scuola come luogo privilegiato per educare alla sicurezza.

