Sicurezza stradale: una multa ogni due giorni 

Oltre 700 incidenti, centinaia di violazioni per guida in stato di ebbrezza solo nell’ultimo anno e quasi un automobilista sanzionato ogni due giorni. E preoccupa anche la percentuale in aumento di chi si mette al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Sono i numeri dell’attività del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari nell’ultimo anno. I militari hanno tracciato un bilancio dell’ultimo triennio, dal 2023 al 2025.

In strada

Il numero più allarmante è quello relativo agli incidenti stradali. Solo lo scorso anno sono stati 708 (in aumento rispetto ai 645 casi del 2024) con 17 vittime e 392 feriti solo in quelli che hanno visto l’intervento dei carabinieri del Comando provinciale. Il bilancio mostra un leggero miglioramento rispetto ai 23 morti e i 418 feriti nei 760 incidenti stradali rilevati nel 2023, ma i dati restano preoccupanti con l’Arma che sottolinea quanto sia cruciale non abbassare la guardia, specialmente sulle grandi arterie extraurbane dove le conseguenze degli impatti sono spesso tragiche.

Alla guida

Si confermano stabili i numeri sulle patenti ritirate sul fronte del contrasto alle alterazioni psicofisiche, principali responsabili dei più tragici incidenti. I Carabinieri hanno confermato la linea di “tolleranza zero”. Per la guida in stato di ebbrezza sono state registrate 138 violazioni nel 2025, in linea con i due anni precedenti: 133 nel 2023 e 146 nel 2024. La media è di quasi un conducente sanzionato ogni due giorni.

Crescono esponenzialmente, poi, i numeri di chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nell’ultimo triennio c’è stato un incremento del 32% con 33 casi accertati solo nell’ultimo anno. Il dato, evidenziano i carabinieri, riflette una maggiore diffusione del fenomeno, ma anche un’efficacia sempre più puntuale dei controlli specifici effettuati dalle pattuglie, che ora possono essere eseguiti anche con test speditivi sulla saliva direttamente da parte degli operatori di polizia.

I controlli

Sono aumentati anche i controlli dei militari lungo le principali arterie, con una media di oltre 140 servizi preventivi giornalieri nel solo 2025. L’attenzione si concentra anche sulle condotte scorrette degli automobilisti e che rappresentano un pericolo per la sicurezza degli utenti della strada. Sono state registrate oltre 130 sanzioni annue per eccesso di velocità, 120 casi contestati nel 2025 per l’uso dello smartphone durante la guida, oltre al contrasto sistematico di manovre azzardate come i sorpassi pericolosi e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza.

Nel 2025 sono stati individuati anche più di 600 mezzi non revisionati e 320 privi di assicurazione, mentre resta alto l’allarme per la guida senza patente, con una media superiore ai 200 casi annui e un picco di 249 denunce nel 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA