Sicurezza stradale, studenti premiati 

La Terza B dell’istituto comprensivo di Dolianova ha vinto il primo premio, nella categoria “Scuola media”, al concorso “A spasso in sicurezza” bandito dalla Polizia di Stato del Compartimento Sardegna a cui hanno partecipato 800 studenti da tutta l’Isola. Ieri, alla Fiera di Cagliari, la cerimonia di premiazione. I ragazzi di Dolianova hanno ottenuto il primo premio per il loro “Giornalino di educazione stradale” dedicato alla memoria di Emanuela Loi, l’agente della scorta del giudice Borsellino uccisa nel 1992 nell’attentato di via d’Amelio, a Palermo. Sono 23 i ragazzi che hanno scritto sul giornale: Giulia Argiolas, Marta Atzeni, Noemi Carboni, Agnese Ludovica Carta, Daniele Dessì, Vittorio Frigau, Andy Grasso, Giovanni Loi, Alessandro Marcia, Oscar Marcia, Mattia Massa, Fabio Mela, Stefano Meloni, Rebecca Murgia, Eleonora Orrù, Giulia Pedditzi, Samuele Pinna, Aurora Piras, Giovanni Porceddu, Eleonora Puddu, Leonardo Puddu, Alice Sitzia e Federico Sitzia coordinati dai docenti Serenella Arru (italiano), Roberta Bussalai (Inglese), Laura Pani (arte), Paolo Scattone (sostegno). «L’educazione stradale è importante – hanno scritto i ragazzi – abbiamo imparato regole utili per diventare utenti responsabili della strada a tutela della nostra vita e di quella degli altri». ( c. z. )

RIPRODUZIONE RISERVATA